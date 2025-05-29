Петербургские МФЦ смогут списывать долги участников СВО без обращения в суд

Участники специальной военной операции смогут списать долги в любом петербургском МФЦ без обращения в суд, сообщает пресс-служба Смольного. Подать заявление имеют право граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию в городе. Общей размер денежных обязательств может быть в диапазоне от 25 тысяч до 1 млн рублей.

Комитет по информатизации принял соответствующее решение после того, как президент России Владимир Путин 23 мая подписал закон о внесудебном банкротстве для участников СВО. В Смольном подчеркнули, что участникам боевых действий и их семьям оказывается всесторонняя поддержка, для них предусмотрены 27 федеральных и региональных услуг.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил разработать систему поддержки родственников погибших бойцов СВО.

Андрей Маркелов