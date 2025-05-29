Ленинградской федерации профсоюзов предложили переехать на Петроградскую набережную

Смольный предложил Ленинградской федерации профсоюзов и другим профсоюзным организациям из Дворца труда переехать в здание бывшей администрации Петроградского района, сообщает «Фонтанка». Оно расположено на Петроградской набережной, 18, корпус 3В и является вновь выявленным пятником. Город владеет в здании 1902 года постройки семью помещениями общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м.

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Как писал ранее «Ъ-СПб», на минувшей неделе здание Дворца труда передали в оперативное управление Дома музыки, художественным руководителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин. Учреждение хочет организовать в бывшем Николаевском дворце концертную площадку.

Еще два соседних здания перешли в управление Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Там разместят среднюю специальную музыкальную школу.

Андрей Маркелов