УФАС внесло «Туман» в реестр недобросовестных компаний из-за ремонта крыш

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу включило ООО «Туман» в реестр недобросовестных подрядчиков. Причиной стал срыв контракта на ремонт крыш, сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональное управление с жалобой на организацию обратилась НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». ООО «Туман» победило в аукционе, но уклонилось от заключения договора, а следовательно, не исполнило свои обязательства.

Организация выбирала исполнителя, который провел бы капитальный ремонт крыш. Из-за срыва контракта жители многоквартирных домов продолжили жить под кровлей, требующей приведения в порядок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС по Петербургу возбудило дело против Крида и Toxis из-за рекламы алкоголя.

Татьяна Титаева