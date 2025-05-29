Движение по улице Бабушкина ограничат до августа из-за дорожного ремонта

В Невском районе Петербурга стартовал дорожный ремонт на улице Бабушкина. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, это один из самых протяженных объектов сезона — 5,89 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предполагается, что дорожники обновят 116,5 тыс. кв. м проезжей части и около 45 тыс. кв. м тротуаров. Подрядная организация также заменит люки колодцев и нанесет разметку термопластичными материалами.

Для проведения ремонта на улице Бабушкина с 29 мая по 7 августа ограничивается движение на участке от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, ремонт будет выполнятся поэтапно, уточнили в ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на этап подготовки территории к строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге.

Андрей Цедрик