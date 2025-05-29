Смольный намерен ввести запрет на работу мигрантов в такси и доставке до конца года

Правительство Санкт-Петербурга до конца текущего года намерено запретить работать иностранным гражданам курьерами и таксистами. Также власти планируют упорядочить порядок использования транспортных средств в службах доставки, следует из документа, размещенного на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления губернатора города Александра Беглова, в 2025 году предлагается запретить компаниям нанимать иностранных граждан для работы в этих двух сферах. При этом Смольный намерен ввести ограничения на работу мигрантов и в 2026 году. Комитету по труду и занятости поручили подготовить предложения, какие это могут быть отдельные виды экономической деятельности.

С 1 июля власти Петербурга намерены добиться ограничения скорости движения курьеров на транспортных средствах до 15 км/ч. Курьеры должны быть обеспечены электронными устройствами, позволяющими определять их местонахождение. Компаниям необходимо будет разместить на одежде, сумке и транспортном средстве курьеров идентификационный номер.

В Ленинградской области еще в прошлом году запретили таксопаркам нанимать на работу иностранных граждан. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева