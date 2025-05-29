Предприятия складывают стапелями

В Ленобласти до конца 2025 года планируют юридически закрепить создание промышленного судостроительного кластера. Сформировать его пытаются с 2018 года. Эксперты говорят, что и время, и место для такого объединения более чем актуальны, но считают инициативу сырой, так как, по их мнению, кооперация в масштабах лишь одного региона будет недостаточной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году правительство Ленобласти намерено юридически закрепить создание судостроительного кластера. Пока непонятно, какую правовую форму получит организация, но известно, что управлять им будет НО «Центр развития промышленности Ленинградской области» (ЦРП ЛО).

Как пояснили в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, кластер является не отдельной юридической структурой, а скорее объединением предприятий, связанных общей промышленной деятельностью и территориальной близостью и поэтому может иметь различные формы: хозяйственные товарищества, общества, автономные некоммерческие организации или ассоциации (союзы). Окончательно с формой кластера в правительстве не определились.

Планируется, что объединение поможет предприятиям сохранить производства, цепочки добавленной стоимости и кооперационных связей, а также расширить выпуск импортозамещенной продукции.

«В кластер войдут предприятия, нацеленные на долгосрочное сотрудничество. Компании, которые смогут произвести необходимые комплектующие и полуфабрикаты для предприятия-финишера промышленного кластера в соответствии с его техническими спецификациями. Между такими предприятиями будут заключаться договоры поставки промышленной продукции и подписываться соглашения о вступлении в промышленный кластер»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Компании, которые войдут в кластер, также могут рассчитывать на федеральную субсидию до 150 млн рублей на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей продукции в размере не более 50% стоимости стартовой партии. При этом региональное правительство компенсирует затраты, понесенные не ранее чем с 1 января года, предшествующего году подачи заявки на компенсацию.

Также предприятия в рамках кластерной инвестиционной платформы (КИП) могут претендовать на получение кредита по льготной процентной ставке. К тому же компании в промышленном кластере смогут воспользоваться региональной мерой поддержки: инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций.

Областное правительство пыталось сформировать судопромышленный кластер с 2018 года. Последняя попытка была в 2021 году. Тогда администрация предлагала вступить в сообщество следующим компаниям: ООО «Новоладожская судостроительная компания», ОАО «Ленинградский судостроительный завод "Пелла"», производителю электрического оборудования ООО «Электромех», ООО «Амэо-Запад», ООО «Невское электро-монтажное общество» (НЭМО), ООО «ПСК "Ладога"», ООО «Судостроительная верфь "Парящие машины"», производственно-конструкторской фирме ООО «Ротан», ЗАО «НПО "Флейм"», предприятию — производителю промышленной мебели ООО «Стронгбокс», производителю и поставщику индустриальных самоклеящихся лент ООО «АДФ». Организацией-координатором новой ассоциации выбрана компания «Электромех».

По мнению руководителя отдела аналитики ИАА «ПортНьюс» Виталия Чернова, кооперации в масштабах лишь одного региона недостаточно. Для любого завода, занимающегося производством судового комплектующего оборудования, важно масштабирование. С мелкими партиями на рентабельность не выйти, поэтому подобная производственная цепочка должна выстраиваться, как минимум, в масштабах макрорегионов, подчеркивает эксперт.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров называет тему актуальной, но говорить о каких-то безоговорочных бенефитах и преференциях в проекте для компаний пока предлагает с большой осторожностью.

Владимир Колодчук