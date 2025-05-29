На подготовку территории к строительству ШМСД выдано разрешение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на этап подготовки территории к строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Дорога протяженностью семь километров свяжет север и юг города.

Как сообщили в пресс-службе госучреждения, до этого одобрение получили изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, а также новые решения по устройству на ШМСД бесконтактной системы взимания платы «Свободный поток».

«В зону строительства ШМСД попадает густая сеть инженерных коммуникаций, которые предстоит переустроить. В том числе — кабельные линии электроснабжения и линии связи, а также сети водоснабжения, газопроводы высокого, среднего и низкого давления. Общая длина только сетей газового хозяйства составляет более 7 км»,— уточнил детали главный эксперт проекта Вадим Стыценко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию для строительства участка ШМСД подготовят за 8 млрд рублей.

Татьяна Титаева