Актриса, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сыграла свадьбу с бизнесменом Филиппом Бегаком. Об этом уроженка Ленобласти сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав портрет в свадебном платье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для церемонии госпожа Ивлеева выбрала наряд из кружева с фатой в русском стиле. До декабря 2024 года 34-летняя телеведущая не раскрывала личность своего избранника.

Отметим, что господин Бегак является внучатым племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Для него союз с Ивлеевой стал третьим. У ведущего телеканала «Культура» есть дочь от первого брака.

Что касается звезды фильма «Монастырь», то с 2019 по 2021 год она была замужем за рэпером Элджеем. По словам госпожи Ивлеевой, они расстались, так как не были готовы к семейной жизни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 26 апреля дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж в Петербурге за 23-летнего московского бизнесмена Никиту Григоряна.

Андрей Маркелов