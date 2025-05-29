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Ночной пожар на заводе «Авангард» ликвидировали за шесть часов

Спасателям потребовалось шесть часов, чтобы ликвидировать возгорание в здании научно-производственного предприятия ОАО «Авангард». Об успешной борьбе со стихией на пятом этаже объекта сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вызов по происшествию в Калининском районе поступил специалистам 28 мая в 23:49. Площадь пожара в шестиэтажном здании по адресу Кондратьевский проспект, дом 72 достигла 100 кв. метров, очаг возгорания пришелся на пятый этаж.

В 00:15 сотрудники ведомства повысили ранг пожара до № 2. Через час был дан отказ, с огнем боролись по № 1БИС. Ближе к двум часам утра объявили ликвидацию открытого горения, полностью же здание потушили в 5:42.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работал 41 специалист, для тушения объекта задействовали 11 единиц техники.

Татьяна Титаева

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