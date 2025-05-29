На Кондратьевском проспекте по повышенному номеру тушат пожар на заводе «Авангард»

Крупный пожар произошел в ночь на 29 мая в Калининском районе Петербурга. На Кондратьевском проспекте, 72 горит завод одного из старейших городских предприятий по выпуску электроники ОАО «Авангард».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 5 Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Последствия пожара на заводе «Авангард» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Возгорание тушат по повышенному номеру сложности № 2, сообщает с места событий корреспондент «Ъ-СПб». Площадь пожара составляет 100 кв. м. Происходит горение на 5-м этаже в шестиэтажной производственной части здания размером 100х20 м, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Сведения о возможных пострадавших пока не поступали. К ликвидации пожара привлечены 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

UPD: В 01:11 возгорание удалось локализовать на площади 100 кв. м. Работа ведется по № 1 Бис. В 01:40 спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в производственном ангаре в поселке Металлострой на майских праздниках тушили по повышенному номеру сложности более десять часов.

Андрей Цедрик