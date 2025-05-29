Стратегия созрела к лету

Вчера ЗакС Ленобласти принял областной закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года». Подготовка законопроекта ко второму чтению заняла больше времени, чем планировалось: документ хотели вынести на повторное обсуждение месяц назад. Ко второму чтению внесли 150 поправок, предложенных депутатами, 118 из которых были приняты. В итоге стратегию утвердили сразу во втором и третьем чтениях, несмотря на предложение региональных коммунистов исключить упоминание Ломоносовского района как места развития глиноземного производства в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Законодательного Собрания Ленинградской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заседание Законодательного Собрания Ленинградской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно принятому закону, повышение уровня и качества жизни населения на основе реализации выбранных приоритетов указано стратегической целью социально-экономического развития Ленинградской области. Эту цель планируется достичь за счет стимулирования развития промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, реализации крупных инфраструктурных проектов, решения задач по кадровому обеспечению, повышения эффективности государственного и муниципального управления через цифровизацию всех сфер и совершенствование контрольно-надзорных функций, а также привлечения федерального ресурса и частных инвестиций.

Ко второму чтению законопроекта было внесено почти 150 поправок, инициированных губернатором региона и депутатами. 118 принятых поправок скорректировали ключевые показатели стратегии. Например, в документе увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни. В первоначальной редакции он составлял 78,5 года к 2036 году, но теперь к указанному сроку продолжительность жизни должна достичь уровня 81 года.

Доля обрабатывающих производств в структуре валового регионального продукта к 2030 году должна вырасти до 38% (вместо 35% в первом чтении законопроекта), а к 2036-му — до 41% (вместо 38%).

Стратегия также предусматривает развитие туристско-рекреационной инфраструктуры в рамках формирования региональной туристско-рекреационной системы Ленобласти в опорных центрах туризма, соединенных между собой туристскими маршрутами. Региональный комплекс мер по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов будет распространен не только на Лужский и Выборгский районы, но и на Гатчинский.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», первое чтение законопроекта стратегии вызвало бурное обсуждение среди депутатов (см. «Ъ-СПб» от 27.03.2025). Многие из пунктов, отсутствующих в стратегии, на которые обратили внимание депутаты в прошлый раз, были учтены. Однако лидер фракции КПРФ в областном парламенте Иван Апостолевский указал и на оставшиеся спорные пункты. Речь, конечно же, идет о планах по строительству глиноземного завода «Русала» в Ленобласти. Товарищ Апостолевский поблагодарил представлявшего стратегию заместителя председателя правительства Ленобласти по экономике, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова за то, что Сосновый Бор перестали обозначать как локацию под глиноземный завод, но спросил, почему же все-таки стратегия допускает, что в Ломоносовском районе может вестись такое производство? Хотя основным местом для развития металлургической промышленности в документе указывается Усть-Луга.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин напомнил коммунисту, что все вопросы по поправкам были уже обсуждены на комиссиях во время доработки законопроекта, а на втором чтении документа, согласно регламенту, депутаты имеют право предлагать на голосование перенос пунктов из таблицы непринятых поправок в таблицу принятых. «Зачем каждый раз пытаться менять регламент?— обратился к товарищу председатель ЗакС.— Четыре года уже одно и то же». Когда пришло время голосовать за таблицу отклоненных поправок, лидер областных коммунистов снова попытался поднять тему с глиноземом, но господин Бебенин распорядился отключить ему микрофон.

То, что призывал сделать коммуниста спикер, выполнил товарищ Апостолевского по партии Дмитрий Звонков: предложил перенести упомянутый пункт из отклоненных поправок в принятые. Но за предложение проголосовало только шесть депутатов. Стратегию социально-экономического развития Ленобласти до 2036 года приняли в итоге сразу во втором и третьем чтениях.

Кроме этого законопроекта, областные депутаты утвердили изменения в ст. 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области», по которому с 1 сентября алкоголь в Ленобласти будут продавать с 11 часов утра, а не с 9:00, как раньше (см. «Ъ-СПб» от 29.05.2025). Парламентарии поддержали также проект федерального закона, предусматривающий возможность фото- и видеофиксации нарушений законодательства в сфере обращения с отходами с использованием грузового и иного транспорта.

Не поддержало парламентское большинство поправки в областной закон о выборах губернатора Ленобласти, инициированные депутатами от КПРФ, «Справедливая Россия — За правду». Парламентарии, предложившие законопроект, хотели снизить порог муниципального фильтра для участия в выборах губернатора Ленобласти с 7 до 5%. «Наша партия последовательно выступает за то, чтобы вообще освободить парламентские партии от сбора максимального фильтра,— отметил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в областном ЗакС Александр Перминов.— Не должно быть так, что на выборы президента партии могут напрямую без фильтра выдвигать своих кандидатов, а на выборах президента — проходить через барьер».

По словам товарища Апостолевского, фильтр для прохождения кандидатур на губернаторские выборы на уровне 5% установлен в 19 регионах России. «По нашим подсчетам, такой уровень снижает количество депутатов, необходимое для баллотирования на пост главы региона, со 144 до 100 человек,— подчеркнул он.— Поэтому дорогие друзья, товарищи, мы просим фракции поддержать наш законопроект, который направлен на снижение барьера для участия всех политических сил в выборах губернатора».

Депутат от фракции «Единая Россия» Олег Петров высказался, что понимает, зачем данный законопроект выносится его инициаторами, но не понимает, почему это делается именно сейчас, когда уже ожидается назначение даты ближайших выборов губернатора, почему подобная инициатива не выносилась год-два или три назад. Единоросс сообщил, что фракция решила не поддерживать проект, потому что существующий порог ни в коей мере не нарушает действующее федеральное законодательство, ленинградцы сами выбрали в качестве «превалирующей» партии на всей территории Ленобласти «Единую Россию» и в регионе еще ни разу не были доказаны случаи, что кто-то ограничивает право выбора в день голосования на выборах губернатора. Его коллега по фракции Никита Коваль по традиции предложил прекратить прения. За законопроект выступили десять депутатов, но он был отклонен большинством голосов.

Александра Тен