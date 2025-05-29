339 млн рублей в Югре потратили на лечение иностранных граждан

Количество иностранных граждан, получивших медпомощь на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) по данным на 2024 год, сократилось почти на 2 тыс. человек, рассказал на заседании думы заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если в 2023 году их общее количество составляло 10,6 тыс. человек, то в прошедшем году — 8,3 тыс. человек. За четыре месяца текущего года их количество составляет порядка 3 тыс. человек, и есть основания полагать, что цифра будет уменьшаться»,— прокомментировал он.

Господин Кольцов рассказал, что количество денег, оплаченных за оказанную помощь, сократилось на 60 млн руб. по итогам года и на сегодня составляет 339 млн руб. «При этом хочу обратить внимание, что сам факт и наличие иностранного гражданства для системы здравоохранения не является условием, которое препятствует оказанию медицинской помощи. Это лица, которые имеют полисы ОМС, то есть находятся в правовом статусе», — пояснил заместитель губернатора. Он также объяснил, что если речь идет о спасении человека от тяжелого заболевания либо смерти, то уже не обращают внимание, есть ли полис. «Никакой дискриминации по факту страхования медицинского не происходит»,— добавил он.

«Когда мы оказываем медицинскую помощь не гражданам РФ без полиса ОМС и говорим, что мы не имеем права отказать — это всё так, но когда иностранные граждане нашей добротой злоупотребляют и приезжают рожать в наши перинатальные центры под эгидой скорой медпомощи — это неправильно,— заявил депутат Михаил Селюков. — Многие из нас бывали за границей, пойдите, попробуйте получить медпомощь там — да вы без полиса и без денег никогда не получите. Да, не дадут умереть, но потом скажут: плати. Нам надо крепко подумать, чтобы поменять подходы».

Господин Кольцов на это отметил, что общие правила оказания медпомощи закреплены, в том числе, в Конституции РФ.

Мария Игнатова