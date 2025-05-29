В Башкирии планируют получить 3 млрд рублей за счет приватизации госимущества

Минземимущество Башкирии рассчитывает получить 3 млрд руб. поступлений в бюджет за счет приватизации государственного имущества в 2025 году. Как сообщила на заседании в региональном Курултае министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, «это тот минимум, который мы можем на сегодняшний день легко осуществить».

В 2024 году поступления от реализованного имущества составили 83,5 млн руб. Большая часть из них (75,8 млн руб.) — поступления от реализации неликвидных объектов малому и среднему бизнесу, имеющему преимущественное право на его приобретение.

«Мы сейчас рассматриваем именно крупные предприятия для пополнения бюджета и включаем их в план приватизации»,— сообщила госпожа Полянская.

В числе таких предприятий — АО АПК «Алексеевский», машино-технологическая станция «Центральная», крупнейший в республике дорожный подрядчик АО «Башкиравтодор», АО «Башкирские электрические сети», ООО «Центр метрологических исследований «Урал-Гео», ООО машино-технологическая компания «Башсельхозтехника», ООО «Табигат», а также ранее выставлявшаяся на торги, но пока не нашедшая покупателей ООО машино-технологическая станция «Зауралье».

Наталья Балыкова