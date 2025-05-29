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Красноярский край планирует принять Всемирный фестиваль молодежи

Красноярск подал заявку на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава региона 29 мая выступает с посланием об основных направлениях экономической и социальной политики Красноярского края на ближайшую перспективу. Мероприятие проходит в Большом концертном зале краевой филармонии.

«Если эта инициатива будет поддержана, нам предстоит принять 10 тыс. участников, из них 5 тыс. — из других стран. Такого количества гостей в истории края еще не было. Ни на Универсиаде, ни на Спартакиаде народов СССР»,— сказал господин Котюков.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. В нем приняли участие 20 тыс. человек. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщала о том, что фестиваль планируется проводить раз в шесть лет.

Валерий Лавский

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