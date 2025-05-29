Красноярский край планирует принять Всемирный фестиваль молодежи

Красноярск подал заявку на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава региона 29 мая выступает с посланием об основных направлениях экономической и социальной политики Красноярского края на ближайшую перспективу. Мероприятие проходит в Большом концертном зале краевой филармонии.

«Если эта инициатива будет поддержана, нам предстоит принять 10 тыс. участников, из них 5 тыс. — из других стран. Такого количества гостей в истории края еще не было. Ни на Универсиаде, ни на Спартакиаде народов СССР»,— сказал господин Котюков.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. В нем приняли участие 20 тыс. человек. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщала о том, что фестиваль планируется проводить раз в шесть лет.

Валерий Лавский