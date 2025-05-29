Путин поддержал идею регулярных трансляций паралимпийских видов спорта по ТВ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту поддержал предложение регулярно транслировать соревнования по паралимпийским видам спорта на основных федеральных телеканалах. Президент пообещал, что в ближайшее время даст поручение профильным ведомствам.

«Мы еще раз вернемся к этому, я дам поручение администрации президента, и даже с основными каналами я переговорю»,— сказал Владимир Путин, подчеркнув важность направления (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что важно, чтобы люди не чувствовали себя исключёнными из нормальной жизни. Для этого, по его словам, необходимо полноценное информационное сопровождение, включая поддержку адаптивного и паралимпийского спорта.

«Так же, как мы героизируем наших ребят, таких как вы,— сказал Владимир Путин, обращаясь к одному из участников СВО на заседании, — <...>, то же самое надо делать в отношении спортсменов, которые занимаются адаптивными видами спорта».