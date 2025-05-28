Главные новости за 28 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Транс-Альфа», владеющее вологодским заводом по выпуску пассажирского транспорта, планирует открыть в Петербурге площадку по крупноузловой сборке электробусов. Сейчас компания подыскивает участок и определяется, на каких партнерских условиях с городскими властями можно реализовать проект. Стоимость запуска площадки эксперты оценивают в 300–700 млн рублей, без учета региональных мер поддержки, которые могут снизить затраты на 20–30%. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Из-за угрозы безопасности на фоне атак БПЛА работа московских аэропортов в ночь на 28 мая была ограничена (вплоть до 07:15). Перенаправленные из столицы авиарейсы приняли, в частности, в петербургском Пулково. По данным на 09:37, на вылет в Москву из Пулково были отменены 25 рейсов, а на прилет — 20. Всего Пулково принял 14 регулярных рейсов, перенаправленных в Петербург из столицы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Группа «Самолет» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех корпусов в ЖК «Курортный Квартал». Проект в поселке Песочный реализуется в рамках программы «Развитие застроенных территорий». Дома имеют высотность 8-10 этажей и относятся к 3-й очереди строительства. В первом корпусе площадью 2 888,8 кв. м запроектировано 47 квартир, во втором (6 001 кв. м) — 127 квартир. В третьем доме площадью 3 034 кв. м будут расположены 62 квартиры.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания участка от Большого Смоленского моста до улицы Дыбенко для реконструкции Октябрьской набережной, следует из документации на сайте Смольного. Разработкой проекта реконструкции набережной занималась компания Setl Group. Реконструкция охватит, согласно документации, 1,5 км — от будущего моста до улицы Дыбенко. Проект выполнят в три этапа.

Компании «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис», поставляющие бортовое питание для авиакомпаний в Пулково, опровергли заявления оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», который сообщил, что досмотр поставщиков, чьи цеха расположены за границами транспортной инфраструктуры, возможен на всех контрольно-пропускных пунктах без ограничений. Доступа на данный КПП у указанных операторов по-прежнему нет, заявили в компаниях. В ВВСС ответили на жалобы поставщиков питания, назвав их необоснованными.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в июне собирается закрыть торговую точку в универмаге «У Красного моста» в центре Петербурга. Сообщения о закрытии магазина на Набережной Мойки, 73, стали появляться в неофициальном Telegram-канале точки еще несколько недель назад. «В связи с закрытием супермаркета объявляем скидку на весь ассортимент, кроме табака, до 40%»,— говорится в регулярно публикуемых постах. Уточняется, что «Мираторг» в универмаге «У Красного моста» будет работать до 10 июня.

Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 28 мая приняло в окончательном чтении так называемый «закон о наливайках», который предполагает ограничение работы точек продажи алкоголя в многоквартирных домах (МКД). Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года во всех районах города. Как отметил спикер ЗакСа Александр Бельский, они ставят под угрозу функционирование 318 заведений, работа которых не соответствует новым правилам.

Легкомоторный самолет аварийно приземлился на воду на пляже близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СКР проводится проверка. На борту самолета находились два члена экипажа, они не пострадали. В качестве предварительной причины аварийной посадки называется отказ двигателя. Собственную проверку также инициировала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Парламент Ленинградской области в третьем чтении принял изменения в статью закона о реализации алкогольной продукции на территории региона. Вскоре жители субъекта смогут приобрести напитки с градусом с 11:00, а не с 09:00, как это возможно сейчас. В пресс-службе регионального парламента сообщили, что ограничения не распространяются на рестораны, но действуют в отношении магазинов и объектов общественного питания, работающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

В промзоне на углу улиц Салова и Софийской хотят построить 76 тыс. кв. м деловой недвижимости. Инвестиции в проект могут достигнуть 12 млрд рублей, сообщил «Деловой Петербург». Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал задание на подготовку проекта планировки и межевания данной территории, где сейчас находятся несколько автосалонов и бизнес-центр. На указанном участке планируется строительство объектов делового назначения высотой до 54 м, их общая площадь должна составить 72,9 тыс. кв. м.

Полиция Ленинградской области обнаружила канал нелегальной миграции в одном из вузов региона. На самом деле граждане из арабских стран там не учились. В общей сложности от имени учебного заведения на въезд было отправлено более 20 приглашений иностранцам. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Специалисты проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению причастных к преступлению.

Московская компания Siberia (ООО «Сибирский пар»), учредителем которой является блогер Дмитрий Портнягин (Трансформатор), открыла премиальный банный спа-комплекс в Петербурге. Официальное открытие состоялось в среду, 28 мая. Новый проект компания запустила в арендованном здании на набережной обводной канала, 146. Инвестиции в проект составили около 250 млн рублей, сообщил генеральный директор Siberia и идеолог проекта Сергей Нестеров.