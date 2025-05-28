Все по закону: оператор Пулково возмутился жалобами поставщиков еды

Компания ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), являющаяся оператором Пулково, ответила на жалобы поставщиков питания в самолеты в лице организаций «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис». По их словам, с 18 мая досмотр бортового питания за границами инфраструктуры аэропорта прекращен в связи с новыми требованиями законодательства в сфере транспортной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Фото: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»

«Исходя из требований ООО "Транспит Северо-Запад", изложенных в письме, можно сделать вывод, что поставщик требует от оператора аэропорта прямого нарушения действующего законодательства в сфере транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

Что касается претензий по контрольно-пропускным пунктам, то поставщики «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис», по словам представителей ВВСС, по своему усмотрению использует только два из них, хотя доступны все. Присутствие автомобилей компаний на террритории аэропорта после 18 мая подтверждается фото и видеоматериалами.

Компания «Транспит Северо-Запад» была заранее извещена об изменениях в законодательстве. Как и том, что требуются изменения процедуры доставки и комплектации питания для использования КПП. Компания-поставщик рассматривала возможность строительства цеха на территории Пулково еще в 2018 году, однако по состоянию на март 2025 года работы не завершены.

В ВВСС уверены, что «Транспит Северо-Запад» перекладывает свои управленческие ошибки на оператора, так как на территории воздушной гавани работает поставщик, соблюдающий требования закона. Оператор считает, что информация «Транспит Северо-Запад» не соответствует действительности и может быть расценена как клевета и причинение ущерба деловой репутации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Транспит Северо-Запад» обратился в ФАС и правоохранительные органы. По словам представителей организации, использовать КПП практически невозможно, так как ни одного из них не оборудовано досмотровым оборудованием, габариты которого позволяют досматривать бортовое питание, скомплектованное в стандартные авиационные телеги (ATLAS).

В результате таких действий руководства аэропорта поставщикам и многим авиакомпаниям причинены существенные неудобства и значительный материальный ущерб. Часть российских авиакомпаний, среди которых «Уральские авиалинии», вынуужденно приостановили заказы бортового питания у действующих поставщиков и перешли на обслуживание в АО «Аэромар».

В «Транспит Северо-Запад» подчеркнули, что для «Аэромара» аэропорт создал необходимые КПП, однако не считает необходимым пускать туда другие компании. В итоге авиакомпании вынуждены заказывать питание у указанной компании по завышенным ценам. В ВВСС в ответ заявили, что «Аэромар» создал КПП в своем цеху самостоятельно и на свои деньги.

Андрей Маркелов