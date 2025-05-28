Компания Siberia открыла банный комплекс на Обводном канале в Петербурге

Московская компания Siberia (ООО «Сибирский пар»), учредителем которой является блогер Дмитрий Портнягин (Трансформатор), открыла премиальный банный спа-комплекс в Санкт-Петербурге. Официальное открытие состоялось в среду, 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Новый проект компания запустила в арендованном здании на набережной обводной канала, 146 (дом Н.М. Цеймерна, в котором в советское время располагалась Флюорографическая станция Ленинского района). Инвестиции в проект составили около 250 млн рублей, сообщил генеральный директор Siberia и идеолог проекта Сергей Нестеров.

Первую баню ООО «Сибирский пар» открыла в 2022 году в Москве на улице Образцова. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 129 млн руб., в 2023-м — 61 млн руб.

«У нас есть идеи сделать банные комплексы на природе в Москве и в Петербурге. Мы ищем для них локации. Сейчас у нас концепция городских банных комплексов, мы хотим выйти на загородные локации. В октябре-ноябре мы намерены открыть две новые бани в Москве, в районе третьего кольца»,— рассказал «Ъ-СПб» о планах развития господин Нестеров. По его словам, компания также занимается открытием банного комплекса в Дубае и разрабатывает возможность запуска проекта во Вьетнаме. «Нам интересны многие рынки: и Европа, и Азия. Рынок Китая нам интересен»,— подчеркнул бизнесмен и блогер.

По состоянию на январь 2025 года в России, по данным NF Group, функционирует 60 термальных комплексов общей площадью 340 тыс. кв. м. В 2024 году было открыто 13 новых объектов общей площадью 70 тыс. кв. м. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пару лет рынок термальных комплексов будет насыщаться.

Надежда Ярмула