Ближе к обеду: депутаты Ленобласти приняли закон о продаже алкоголя с 11 утра

Парламент Ленинградской области в третьем чтении принял изменения в статью закона о реализации алкогольной продукции на территории региона. Вскоре жители субъекта смогут приобрести напитки с градусом с 11:00, а не с 9:00, как это возможно сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе регионального парламента сообщили, что ограничения не распространяются на рестораны, но действуют в отношении магазинов и объектов общественного питания, работающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Принятие закона сравняло время начала продажи алкоголя в Петербурге и Ленобласти.

Отсутствие единых ограничений на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, считает инициатор проекта закона. Ленобласть, как и Петербург, также намерена бороться с «наливайками».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге приняли закон о запрете «наливаек». Его вступление в силу может закрыть около 318 заведений.

Татьяна Титаева