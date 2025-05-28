В промзоне на углу Салова и Софийской хотят построить 76 тыс. кв. м деловой недвижимости. Инвестиции в проект могут достигнуть 12 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал задание на подготовку проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Салова, Софийской, Брагина и Зубарева, во Фрунзенском районе города. Сейчас там находятся несколько автосалонов и бизнес-центр.

В соответствии с заданием КГА подготовка материалов по планировке и межеванию территории будет осуществляться в два этапа, до августа 2025 года и до февраля 2026-го. На указанном участке планируется строительство объектов делового назначения высотой до 54 м, их общая площадь должна составить 72,9 тыс. кв. м.

До конца 2024 года участок на Салова, 56, площадью 4,3 га принадлежал компании «Блукросс». Компания владеет правами примерно на 15 га земли на Салова, 45 и 56. В середине прошлого года было принято решение о реорганизации фирмы посредством выделения территории на углу Салова и Софийской в отдельное юрлицо — ООО «Новые горизонты». Уставный капитал компании сформирован за счет нераспределенной прибыли «Блукросса», отмечает издание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на месте бизнес-центра «Акватория» планируют построить две девятиэтажки.

Дарья Астанина