Суд арестововал надругавшихся над крестом наркоблогеров из Балашихи

СКР предъявил обвинения двум девушкам и юноше из Балашихи, которые на видео надругались над крестом. Им инкриминируют нарушение прав на свободу совести и вероисповедания, а также изготовление и оборот порнографии. Блогеров арестовали по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодые люди стали фигурантами дела после того, как 23 мая опубликовали видео. Помимо непристойных действий в видеоролике пропагандировался аморальный образ жизни и употребление наркотиков. На следующий день официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о задержании блогеров.

О направлении заявления в МВД 23 мая сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Позже она опубликовала пост с извинениями от обвиняемых. Госпожа Мизулина назвала видео «глупым маркетинговым ходом» и сочла, что за треш-блогерами стоят наркошопы.

«Именно они "выращивают" треш-блогеров для последующей рекламы наркомагазинов, снабжают их препаратами и деньгами. Целевая аудитория этого шлака — дети. Все это давно очень хорошо известно правоохранительным органам»,— написала она.

Никита Черненко