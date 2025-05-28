Строительство Верхней деревни курорта «Лагонаки» в Адыгее начнется летом

Строительство гостиничного комплекса «Верхняя деревня» курорта «Лагонаки» в Республике Адыгея начнется летом 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин во время Кавказского инвестиционного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: национальныепроекты.рф Фото: национальныепроекты.рф

«Разработка проектной документации Верхней деревни завершена. Проект прошел проверку Главгосэкспертизы России и получил положительное заключение 5 мая. Работы планируется начать уже в летнем сезоне»,— отметил господин Трукшин.

По его словам, в настоящее время проводятся инженерные изыскания на плато в рамках проекта освоения лесов, необходимые для завершения проектирования горнолыжной части курорта. После окончания исследований компания завершит формирование проектной документации для прохождения Главгосэкспертизы и начала строительства в 2026 году.

Полное завершение строительства запланировано на конец 2032 года. Реализация проекта круглогодичного курорта пройдет в несколько этапов. В 2028 году будут введены в эксплуатацию гостиницы на 735 номеров. Все объекты размещения будут расположены вне особо охраняемых природных территорий. К моменту открытия заработают пять подвесных канатных дорог и будут доступны не менее 20 км трасс для катания, преимущественно зеленые. Зона горнолыжного комплекса с канатными дорогами и трассами расположится в границах Лагонакского полигона Кавказского государственного природного биосферного заповедника в соответствии с российским законодательством.

Объем финансирования туристической инфраструктуры всесезонного курорта составит 30 млрд руб. ВЭБ.РФ привлекает коммерческие банки и поддерживает их в части финансирования риска.

По словам господина Трукшина, реализация проекта обеспечит создание минимум 1,2 тыс. рабочих мест в регионе.

Лия Пацан