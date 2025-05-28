FT: cтранам ЕС рекомендуют к 2030 году сократить потребление воды на 10%

Еврокомиссия призовет страны ЕС сократить к 2030 году объем потребления воды хотя бы на 10% в условиях угрозы более продолжительных и масштабных засух на фоне глобального изменения климата. Соответствующий план будет обнародован Брюсселем в июне. С ним ознакомилась Financial Times. Издание отмечает, что это первый случай, когда Еврокомиссия указывает нормы потребления воды и высказывает озабоченность сокращающимися водными запасами.

Разработанный Еврокомиссией план, как указывается в документе, должен сделать ЕС более устойчивым в условиях возможных кризисов, когда спрос на воду превышает предложение. Брюссель рекомендует странам ЕС инвестировать больше в новую инфраструктуру, поскольку, по данным Европейской федерации национальных служб водоснабжения, в среднем в ЕС 25% воды теряется из-за устаревших систем водоснабжения. И только 2,4% используются повторно после предварительной очистки.

Для поддержания инфраструктуры водоснабжения, по оценкам Еврокомиссии, необходимы €23 млрд в год. Европейский инвестиционный банк подготовит программу привлечения €15 млрд в виде кредитов для финансирования этой инфраструктуры в 2025–2027 годах. Сокращение потребления именно на 10% не будет обязательным для стран ЕС, однако Еврокомиссия призывает страны поставить собственные цели с учетом ситуации на местах, предупреждая, что споры по поводу доступа к водным ресурсам несут «потенциальный риск конфликтов внутри стран и между странами-членами».

Алена Миклашевская