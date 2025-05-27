Главные новости за 27 мая. Новороссийск

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды на 18 млрд руб. за 2024 год

В Анапе средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 29% за год.

На программу «Дети Новороссийска» в 2025 году выделили 66,6 млн руб.

В Новороссийске обследовали морское дно пляжных территорий.

В РСТ отметили рост бронирований в отелях Анапы во второй половине мая.

В Новороссийске на проект блока начальных классов выделили 32 млн руб.

НЗТ в 2024 году перевалил рекордные 7,2 млн т зерновых.

В Новороссийске отремонтируют 69 километров дорог.

В Анапе инвестируют в строительство двух четырехзвездочных отелей 10 млрд руб.

Строительство трассы Краснодар – Кабардинка оценили в 276 млрд руб.

В Новороссийске главный бухгалтер фирмы присвоила 65 млн руб. за три года.

Стройфирма экс-депутата Новороссийска Георгия Середина признана несостоятельной.

В Новороссийске водитель за рулем Mercedes устроила погоню от экипажа ДПС.