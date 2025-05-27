В Новороссийске отремонтируют 69 километров дорог

Грейдирование дорожного полотна в Новороссийске планируют завершить на 140 участках протяженностью 69 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, работы будут выполнены до конца года. На сегодняшний день завершено грейдирование на семи объектах.

Ямочный ремонт дорожного полотна выполнен на 34 участках. Запланированы работы еще на 114 объектах. С начала года методом «Народной стройки» забетонировано шесть улиц.

По капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Росистой до улицы Черноморской в Федотовке и реконструкции улицы Шоссейной от улицы Волгоградской до улицы Котанова в Новороссийске получено положительное заключение экспертизы.

Также разработаны и отправлены на государственную экспертизу проектно-изыскательская документация по реконструкции улицы Котанова (от улицы Шоссейной до улицы Дзержинского), и по капремонту дороги по улице Шевченко.

«Запланированы работы по улице Горького в Цемдолине. Здесь планируется расширение дорожного полотна до трехполосного движения для обеспечения левых поворотов, переустройство тротуаров, ливнеотведения и наружного освещения»,— резюмировал господин Кравченко.

Алена Воробьева