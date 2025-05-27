В Новороссийске главный бухгалтер фирмы присвоила 65 млн рублей за три года

В Новороссийске 53-летняя главный бухгалтер отправлена на скамью подсудимых за присвоение 65 млн руб. у фирмы-работодателя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, главбух общества с ограниченной ответственностью в течение трех лет пользовалась своим служебным положением и присваивала денежные средства путем внесения изменений в отчетность бухгалтерской программы. Похищенными деньгами жительница Новороссийска распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» передано в суд. По ходатайству следователя постановлением Приморского районного суда Новороссийска на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму 128 млн руб. Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева