В Новороссийске главный бухгалтер фирмы присвоила 65 млн рублей за три года
В Новороссийске 53-летняя главный бухгалтер отправлена на скамью подсудимых за присвоение 65 млн руб. у фирмы-работодателя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным следствия, главбух общества с ограниченной ответственностью в течение трех лет пользовалась своим служебным положением и присваивала денежные средства путем внесения изменений в отчетность бухгалтерской программы. Похищенными деньгами жительница Новороссийска распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» передано в суд. По ходатайству следователя постановлением Приморского районного суда Новороссийска на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму 128 млн руб. Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.