Строительство трассы Краснодар – Кабардинка оценили в 276 млрд рублей

Проект строительства платной четырехполосной дороги Краснодар (Дальний западный обход) – Кабардинка оценили в 276 млрд руб. Сейчас решается вопрос реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Протяженность дороги составит 108,5 км. Планы на строительство трассы из Краснодара в Кабардинку появились еще в 2018 году – тогда государственная компания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер на проведение комплекса предпроектных работ по скоростной платной автомобильной дороге. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляла 150 млн руб.

Предполагалось, что разработку проекта дороги завершат до 2019 года. Согласно транспортной стратегии и Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта планировалось, что строительство завершится к 2030 году.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новый сезонный автобусный маршрут запустят между Донецком и Геленджиком. В направлении к морю автобусы будут останавливаться в Макеевке, Анапе, Новороссийске и Кабардинке. На обратном пути добавляются остановки в Амвросиевке и Харцызске.