В Новороссийске на проект блока начальных классов выделили 32 млн рублей

Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации для объекта капитального строительства «Реконструкция СОШ № 31» в Новороссийске оценили в 32,5 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, работы предстоит провести в селе Глебовское на ул. Чехова, 1. В результате разработки информационной модели объекта предполагается увеличить вместимость образовательного учреждения до 790 мест. Для этого планируется построить блок начального образования на 470 мест.

Заказчиком выступает администрация Новороссийска. Срок подачи заявок — до 16 июня. Источник финансирования: городской бюджет Новороссийска за 2025 и 2026 год в сумме 206,5 тыс. руб. и 32,3 млн руб. соответственно.

Строительство блока начального образования в школе № 31 в Глебовском запланировано в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2024-2026 годы».

В задании застройщику уточняется, что подготовка проектно-сметной и рабочей документации предназначена для строительства здания начальной школы. Реконструкция существующего здания школы проектом не рассматривается.

В проектируемом объекте должна быть предусмотрена общая площадь здания 7,3 тыс. кв. м, этажность в три этажа, количество классов начальной школы — 19, включая три класса дополнительного образования на 70 человек.

Срок исполнения контракта — по 23 декабря 2026 года.

Алена Воробьева