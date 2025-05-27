В Анапе средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 29% за год

Средняя стоимость квадратного метра в Анапе стала на 29% выше, чем в прошлом году. Динамика роста спроса на курортную недвижимость юга страны в целом за четыре месяца 2025 года оказалась на 7% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера Bravo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Наибольшей популярностью в Анапе пользуются жилые комплексы в привлекательных локациях, расположенные рядом с морем и главными достопримечательностями курорта. По прогнозам экспертов, инвестиционная привлекательность жилья у моря сохранится, а в среднесрочной перспективе будет демонстрировать увеличение роста цен.

«Несмотря на изменения конъюнктуры рынка, черноморское побережье демонстрирует устойчивость, оставаясь привлекательным для инвесторов. Более того, в Анапе мы отмечаем увеличение спроса на курортную недвижимость. Во многом это связано со строительством крупных инфраструктурных проектов и появлением на рынке новых жилых объектов, предлагающих сбалансированное соотношение цены и качества»,– сообщил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что спрос на недвижимость в Новороссийске находится в стазисе. За последний год средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 26%, достигнув 200,5 тыс. руб.