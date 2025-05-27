В Новороссийске водитель за рулем Mercedes устроила погоню от экипажа ДПС

В три часа ночи 26 мая сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль Mercedes, который продолжил движение. Полицейским пришлось преследовать транспортное средство, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Уходя от погони, водитель неоднократно грубо нарушал требования Правил дорожного движения (ПДД), создавая угрозу окружающим. Совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего оставил место происшествия и продолжил движение»,— говорится в сообщении.

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать автомобиль и задержать водителя. Им оказалась местная жительница 1978 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Полицейские отстранили ее от управления автомобилем и составили 13 административных материалов.

«В том числе восемь штук — за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил расположения на проезжей части, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и ряд других»,— перечислили в пресс-службе Госавтоинспекции.

26 мая 2025 года Октябрьский районный суд Новороссийска наложил административный штраф в размере 3 тыс. рублей. за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Мировым судьей назначен административный арест на трое суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Алена Воробьева