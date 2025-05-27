Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды на 18 млрд за 2024 год

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2024 год почти на 18 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По результатам 2024 года совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,94 млрд руб. и определить размер дивиденда на одну акцию 0,95 руб.

Общее собрание акционеров НМТП назначено на 30 июня. На собрании рассмотрят размер дивидендов, срок и форму их выплат по итогам работы прошлого года, а также изберут членов совета директоров. 14 июля будет определен круг лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,8% до 38,6 млрд руб. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 15,3% в годовом выражении, до 33,6 млрд руб.