В РСТ отметили рост бронирований в отелях Анапы во второй половине мая

Бронирования отелей Краснодарского края, включая Анапу, начали расти во второй половине мая. Повышенный интерес туристы проявляют к гостиницам высокого уровня с развитой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По данным сервиса Travelline, бронирования в отелях высокого уровня Анапы снизились всего на 2%. При этом в средствах бюджетного размещения падение бронирований превышает 50%.

У агрегатора туров «Слетать.ру» Анапа занимает пятое место среди самых популярных направлений летнего отдыха в Краснодарском крае с долей 4,4%. С начала мая бронирований в Краснодарском крае на июнь-август было на 34,6% больше, чем в апреле. Сейчас регион занимает первое место среди самых популярных летних направлений по России с долей почти 40% от общего объема продаж, что на 7% больше, чем в апреле.

«Ситуация выравнивается. Продажи летних туров в Анапу растет: в мае было сделано на 14% больше бронирований, чем в апреле»,– цитирует РСТ коммерческого директора компании «Алеан» Оксану Булах.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе до конца года не будут взимать туристический налог.