В Новороссийске обследовали морское дно пляжных территорий

Силами Службы спасения в Новороссийске проведено водолазное обследование дна морского побережья пляжных территорий. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил руководитель Управления по делам ГО и ЧС Новороссийска Владимир Леушин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, безопасность на водных объектах в летний купальный сезон в Новороссийске обеспечат спасатели и медработники. На пляжах будут дежурить 124 аттестованных матросов-спасателей и 32 медицинских работников.

Для купания в Новороссийске определены восемь пляжей: «Алексино», «Суджукская коса», «На мысе», «пляж для МГН», «Русское море», «Широкая Балка», «Южная Озереевка», «Дюрсо», восемь зон рекреации, среди которых «Матрос», «Дельфин», «Мысхако», «Нептун», «Кристалл-1», «Кристалл-2», «Лагуна» и «Адмирал», а также 12 ведомственных пляжей.

В этом году купальный сезон продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года. Пляжи Новороссийска, согласно заключению Роспотребнадзора, соответствуют санитарным требованиям.

Алена Воробьева