В Анапе инвестируют в строительство двух четырехзвездочных отелей 10 млрд рублей

Два новых отеля в Анапе построят в рамках реализации инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 10 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на мэрию города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В строительство первого отеля планируется инвестировать 3 млрд руб. в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Также четырехзвездочная гостиница будет обустроена социальной инфраструктурой.

Второй гостиничный комплекс будет построен вместе со СПА-центром. Инвестиции составят 7 млрд руб.

В обоих случаях инвестором выступает «СЗ Анапа Сити». Объекты находятся на этапе проектирования, сроки завершения не называются.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ Анапа Сити» зарегистрировано в июне 2023 г. в Краснодаре. Профиль – деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Принадлежит ООО «СпецСтройКапитал», бенефициаром которого является Симон Татарян. По итогам 2024 года компания получила 28 млн руб. чистой прибыли.

Алена Воробьева