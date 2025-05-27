На программу «Дети Новороссийска» в 2025 году выделили 66,6 млн рублей

На реализацию муниципальной программы «Дети Новороссийска» из местного и краевого бюджетов выделили 66,6 млн руб. Об этом во время аппаратного совещания сообщила начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Новороссийска Рузанна Григорян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске в летний период будут функционировать 74 учреждения организации досуга и занятости детей, они примут 7 380 детей. Также будут работать четыре загородные организации отдыха и оздоровления, которые смогут принять 6 715 детей.

Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории в рамках программы «Дети Кубани» уже получили в этом году 553 ребенка. Краевые путевки будут реализованы на 100%.

Кроме того, с 16 июня в городе-герое откроют три палаточных лагеря, которые примут 150 детей. 30 молодежных и 18 спортивных площадок обеспечат занятость 1,5 тыс. детей и подростков.

В муниципальном лагере «Глобус» отдохнут 1 645 детей, в том числе 400 детей участников СВО.