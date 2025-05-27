НЗТ в 2024 году перевалил рекордные 7,2 млн тонн зерновых

Мощность перевала Новороссийского зернового терминала в 2024 году достигла рекордных показателей – 7,2 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новороссийский зерновой терминал – один из крупнейших в стране комплексов по перевалке зерновых культур. Запланированы четыре проекта, которые позволят увеличить производственные мощности предприятия. Один из них – проект «Авто1500», будет запущен весной 2026 года. Новое здание станет одним из самых высоких в промышленной зоне порта Новороссийск.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что проект «Авто1500» предполагает увеличение объемов перевалки зерна с автомобильного транспорта на 1,5 тыс. т в год.