Выпускников казачьей школы накажут за «торжественную передачу туалета» младшим классам

В Саратове на учеников казачьей школы №43 им. В.Ф. Маргелова составили протоколы об административном нарушении из-за видеоролика, на котором они выкрикивают лозунги движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). По какой статье составлены протоколы — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ролик, снятый в школьном туалете, завирусился в сети 25 мая. На нем ученики запечатлели «торжественную передачу туалета» от выпускников к ученикам младших классов (такой тренд уже больше года существует в TikTok, школьники из разных регионов снимают подобные видео во время последних звонков).

«Туалет четвертого этажа школы №43 им. В.Ф. Маргелова передается во владения младшим классам. Вместе с туалетом передается воровская воля, а также правила поведения», — говорит один из старшеклассников на видео. Затем подростки назначают «смотрящего за туалетом», ему они озвучивают те самые «правила поведения» — «не срать, не ссать, в туза не долбиться, давать курить, жижу заливать, не харкать». «Ваще ниче нельзя делать, только курить»,— заключает ученик. В конце ролика ученики поют песню Михаила Круга «Кольщик».

26 мая совет командиров и наставников учебного заведения лишил казачьих званий и чинов участников видео. Замдиректора школы по воспитательной работу, дежурный администратор и дежурный по этажу учитель получили выговоры. В тот же день прокуратура Саратовской области начала проверку, по итогам которой сообщила о составлении протоколов в отношении учеников и их родителей. Что им вменяют — не сообщается.

Полина Мотызлевская