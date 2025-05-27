Премьер Грузии назвал глупостью доклад разведки США о влиянии РФ в республике

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенной глупостью» утверждение управления Министерства обороны США (DIA) о том, что в республике усиливается влияние России. Он объяснил подобные заявления влиянием американского «Глубинного государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«Вы же сами знаете, что это глупость»,— переспросил Ираклий Кобахидзе журналистку, которая попросила его прокомментировать доклад DIA «Об глобальной обстановке по вопросам безопасности». «О каком росте влияния идет речь?.— недоумевал председатель грузинского правительства.— Это обыкновенная глупость».

В документе, в частности, утверждается, что Россия «почти наверняка намерена вернуть Грузию в сферу своего влияния», а после октябрьских парламентских выборов правительство правящей в кавказской стране партии «Грузинская мечта» создало среду «которая позволяет России усилить свое влияние в стране».

Американо—грузинские отношения осложнились после начала специальной военной операции РФ на Украине. Тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно рассказывал, что представители США якобы требовали от него направить на помощь украинской армии добровольцев и военную технику. В 2024 году, США по сути, не признали легитимными парламентские выборы, согласившись с оценкой оппозиции о «тотальной фальсификации» результатов.

После ожесточенных столкновений между полицией и демонстрантами в Тбилиси, Вашингтон ввел визовые и финансовые санкции против ряда грузинских чиновников, а также против основателя и почетного председателя ГМ Бидзины Иванишвили. США также приостановили действие Американо-грузинской хартии о стратегическом партнерстве, подписанной после «пятидневной войны» 2008 года.

Георгий Двали, Тбилиси