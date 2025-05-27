В Уфе до 1 августа закрыли полосу движения на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе до 1 августа закрыли крайнюю правую полосу перед съездом №10 на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле, сообщила пресс-служба городской администрации. Участок перекрытия составил 200 м. Улица перекрывалась в последний раз с января по апрель. Ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы имени города Галле.

Как сообщал «Ъ-Уфа», контракт на ремонт участка от Комсомольской улицы до проспекта Юлаева с транспортной развязкой в июне 2023 года мэрия заключила с ООО «Дортрансстрой». Стоимость договора составила около 906 млн руб.

Венера Хисамова