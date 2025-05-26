В Госдуме предложили разрешить студентам преподавать в школах

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить студентам старше третьего курса преподавать в школах. Документ внесен председателем комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым (СРЗП), Ириной Белых («Единая Россия») и Александром Мажугой («Единая Россия»).

«Реализация указанной нормы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в образовательных организациях высшего образования с пользой для общества и государства»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта предлагают разрешить студентам преподавать по программам начального общего (1-4 класс), основного общего (5-9 класс) и среднего общего образования (10-11 класс). Соответствие программы высшего образования учебным предметам будет определять руководство школы.

В пояснительной записке утоняется, что в школах наблюдается дефицит педагогов. На начало 2024-2025 учебного года были открыты 18,8 тыс. вакансий. Больше всего не хватает учителей точных наук: математики — 33,2% и физики — 24,1%.

Екатерина Отрашкевич