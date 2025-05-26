Суд отклонил иск художницы Ярбусовой к ЦБ о монетах с «Ежиком в тумане»

Мещанский суд Москвы не удовлетворил иск художника-постановщика мультфильма «Ежик в тумане» Франчески Ярбусовой к Банку России, сообщает ТАСС. В иске госпожа Ярбусова просила изъять из обращения монеты, выпущенные Банком России к 50-летнему юбилею мультфильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Монеты (одну номиналом 3 руб. и две номиналом 25 руб.) Банк России выпустил в сентябре 2024 года. На их реверсе изображен главный герой мультфильма «Ежик в тумане», стоящий на холме на фоне пейзажа. После презентации монет госпожа Ярбусова подала иск, указав, что ответчик нарушил ее авторские права — использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства.

Госпожа Ярбусова просила суд изъять монеты из обращения и выплатить ей компенсацию. Изначально она требовала 5 млн руб., но при рассмотрении иска увеличила сумму до 50 млн руб.

Суд в удовлетворении иска отказал. Агентство мотивировочную часть решения не приводит.

Полина Мотызлевская