Башгосфилармония потратит 1,5 млн рублей на Сабантуи за пределами Башкирии

Башкирская государственная филармония заключила четыре договора на организацию и проведение праздников Сабантуй в регионах России и за рубежом. Услуги обойдутся в 1,5 млн руб., следует из сведений о договорах, опубликованных на сайте госзакупок. Источники финансирования и подрядчики не называются, закупки проводились у единственных поставщиков.

В 530,1 тыс. руб. обойдется покупка билетов, а также бронирование гостиницы для работников, задействованных в организации мероприятий. За организаторские услуги филармония заплатит 704,6 тыс. руб. (два договора на 195,7 тыс. и 508,9 тыс. руб.). Кроме того, в 300 тыс. руб. оценено выступление на Сабантуе оркестра «Бишбармак».

В каких регионах будут проходить мероприятия, не указывается.

Идэль Гумеров