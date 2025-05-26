Под Уфой арестовали двух студентов вуза по обвинению в сбыте наркотиков

В Иглинском районе полицейские задержали двух 18-летних студентов вуза, обвиняемых в сбыте наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Они содержатся в уфимском СИЗО №1, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По предварительной информации, один из обвиняемых, желая заработать, «устроился» в 2024 году курьером-закладчиком. Для расфасовки наркотиков его куратор оплачивал студенту аренду жилья, в которой он жил с родителями. По словам второго обвиняемого, он начал помогать подельнику неделю назад.

Полицейские установили местонахождение семи тайников-закладок, в которых обнаружили более 1 кг наркотиков, которые студенты планировали забрать во время задержания. В квартире, где проживал студент, нашли еще свыше 14 г наркотиков.

Венера Хисамова