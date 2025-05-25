Главные новости за неделю 19-25 мая. Ростов-на-Дону и область

На Дону ввели режим ЧС из-за состояния посевов после весенних заморозков. Решение позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.

По делу бывшего министра транспорта Ростовской области Кушнарева допросили троих свидетелей, инстанция изучила первый том материалов. Следующее заседание состоится 26 мая.

Главе Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении взятки (по ч.6 ст.290 УК РФ), сообщил «Ъ–Ростов» собственный источник в правоохранительных органах. стражей Юрий Лысенко пробудет до 13 июля. Максимальное наказание, предусмотренное по ч.6 ст.290 УК РФ, составляет 15 лет лишения свободы.

В Ростове задержали декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ Андрея Сафроненко. Информацию об этом подтвердил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Преподавателя подозревают по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ростовская область в 2025 году может столкнуться с неурожаем зерновых из-за дефицита влаги в почве. Недостаток влаги особенно критичен для озимых культур, поскольку их корневая система уходит в глубину почвы на 1 метр.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новую схему нарезки избирательных округов, которая будет применяться на выборах в 2026 году. В новой нарезке на округа Ростовская область лишилась одного мандата.

Один из ведущих в стране производителей сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2025 году полностью откажется от инвестиций. Причина – в отсутствии спроса на продукцию предприятия.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Ростовской области. Так, Ирина Петриченко займет должность в Ростовском областном суде. Назначение в Новочеркасский городской суд получила Светлана Гриненко. Третье назначение получила Нелли Королькова, ставшая судьей Арбитражного суда Ростовской области.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило нарушения в работе торговых сетей «Ашан» и «Лента». Нарушения касаются оборота пищевой продукции. Также деятельность ретейлеров противоречила ряду технических регламентов Таможенного союза.

В Ростовской области задержали бывшего инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Азовский». Правоохранителя подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в УФСБ по региону.

В Ростовской области сотрудницу администрации Красносулинского района подозревают в организации схемы получения взяток. По версии следствия, за сумму в размере от 50 до 150 тыс. руб. чиновница помогала претендентам в ускоренном оформлении необходимых для опеки документов. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оригинальный туф фасада Донской государственной публичной библиотеки (ДГПБ) необходимо будет заменить. Сохранить тот туф на тех креплениях физически невозможно. По современным нормам совершенно другие требования, критерии и так далее. Туф на замену привезут из того же карьера, того же самого цвета и оттенков.

Теплоход «Динамо» ростовской компании «Круиз-сервис» выставлен на торги за 4,4 млн руб. Пассажирское судно класса Л 0,6 было построено в 1990 году. Начальная цена лота составляет 4,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 мая по 1 июля.

В Ростове-на-Дону прошел марафон «ЗабегРФ». Путь участника пролегал по центральным улицам города.

В Ростове-на-Дону выпускниками стали 17,5 тысячи школьников. Традиционные линейки прошли в закрытых помещениях.

В Ростове экс-прокурора Пролетарского района Романа Агапова подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Информацию этом «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах.

ГК «Ростов-Дон» стал серебряным призером Чемпионата России. Донские гандболистки уступили в решающем матче финальной серии Чемпионата России. Игра в Москве против ЦСКА закончилась со счетом 27:25.