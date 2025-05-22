В Ростовской области назначены трое новых судей
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте правовых актов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованной информации, Ирина Петриченко займет должность в Ростовском областном суде. Известно, что Петриченко ранее работала юрисконсультом в АО «Гуковуголь», затем мировым судьей в Красносулинском районе и Гуково, а также судьей Гуковского городского суда.
Назначение в Новочеркасский городской суд получила Светлана Гриненко. До этого она трудилась помощником судьи и заместителем начальника отдела в Ростовском областном суде.
Третье назначение получила Нелли Королькова, ставшая судьей Арбитражного суда Ростовской области. В ее профессиональном опыте — должность руководителя аппарата администратора Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и преподавательская деятельность в Северо-Кавказском филиале Российского государственного университета правосудия им. Лебедева, где она вела курс гражданского права.
Ранее, «Ъ-Ростов» писал о том, что Ростовское заксобрание выбрало восемь мировых судей в судейскую коллегию.