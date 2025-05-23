В Ростове заменят туф на фасаде Публичной библиотеки

Оригинальный туф фасада Донской государственной публичной библиотеки (ДГПБ) необходимо будет заменить. Об этом на встрече с инициативной группой по строительству фонтана на Ленина рассказал врио донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сохранить тот туф на тех креплениях физически невозможно. По современным нормам совершенно другие требования, критерии и так далее. Туф на замену привезут из того же карьера, того же самого цвета и оттенков. Изменений исторического облика никто не планирует»,— рассказал руководитель донского правительства.

По информации регионального минстроя, перед библиотекой установили информационные стенды с иллюстрированными материалами дизайн-проекта предстоящего ремонта объекта. По QR-кодам на этих стендах граждане могут перейти на виртуальные площадки будущей отремонтированной ДГПБ и выразить свое мнение по предстоящим изменениям.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал о том, как авторы проекта ремонта Донской библиотеки отстояли идею вентфасада.

Валентина Любашенко