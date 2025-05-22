В Азове экс-полицейского подозревают в предоставлении конфиденциальных данных

В Ростовской области задержали бывшего инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Азовский». Правоохранителя подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2024 года житель Азова попросил фигуранта предоставить сведений о привлечении гражданина России к уголовной ответственности, что составляет охраняемую законом тайну. Подозреваемый с помощью ведомственной базы данных МВД России, используя свое служебное положение, выполнил просьбу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.272 УК России «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове задержали главу управления миграции по делу о превышении полномочий.

Константин Соловьев