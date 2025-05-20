Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение по делу о взятке

Главе Новочеркасска Юрия Лысенко предъявили обвинение по делу о получении взятки, сообщил «Ъ–Ростов» собственный источник в правоохранительных органах. Сейчас градоначальник находится под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Чиновника задержали 13 мая. По версии следствия, в 2024 году градоначальник при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома.

В суде Юрий Лысенко обошелся без комментариев по предъявленное ему обвинению. Адвокаты главы администрации заявили, что в представленных следователем материалах нет доказательств вины их подзащитного.

Под стражей Юрию Лысенко по предъявленному обвинению по ч.6 ст.290 УК РФ пробудет до 13 июля. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн