В Ростове по подозрению в получении взятки задержали декана факультета РостГМУ

В Ростове задержали декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ Андрея Сафроненко. Информацию об этом подтвердил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, преподавателя подозревают по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, фигурант получил 180 тыс. руб. за сдачу зачетов без проверки знаний от одного из сотрудников вуза, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Во время передачи денег подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. По ходатайству следователя фигуранта заключили под стражу.

Константин Соловьев