На Дону арестовали бывшую сотрудницу администрации Красносулинского района

В Ростовской области сотрудницу администрации Красносулинского района подозревают в организации схемы получения взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о бывшей руководительнице отдела опеки и попечительства управления образования района Анне Аванесовой, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, за сумму в размере от 50 до 150 тыс. руб. чиновница помогала претендентам в ускоренном оформлении необходимых для опеки документов.

Следственный комитет возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по ч.2ст.290 УК России (получение взятки). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Константин Соловьев